Sumud Flotilla: dietro la maschera di solidarietà c’è un mosaico di sigle terroriste. Quali? L’IHH turca, organizzazione inserita dagli Usa nel network che finanzia Hamas. Poi la Cinta Gaza Malaysia e la MY Al-Aqsa Defenders, altre fonti di finanziamento del terrore.

È un legame strutturale, politico e finanziario, travestito da crociera solidale. E mentre i giornali italiani parlano di “aiuti”, su X l’account della Flotilla nasce a ottobre 2023 e il 16 ottobre diffonde con orgoglio le immagini del rapimento dei piccoli Bibas per “dimostrare che Hamas non è terrorista”.

Di questo i giornali italiani non scrivono, e i giornalisti che lo fanno sono esclusi dalle conferenze stampa del Senato sul tema. La stampa italiana preferisce credere alle favole di vele bianche, ignorando retroscena di bandiere nere che navigano verso Gaza con l’intenzione di spezzare il blocco navale, favorire il riarmo di Hamas e mantenerne vivo il potere criminale.

Gli aiuti alla popolazione di Gaza sono solo fumo negli occhi per nascondere quello che altrimenti si vedrebbe bene.

