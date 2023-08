Una donna di 72 anni, Francesca Marasco, è stata uccisa pochi minuti fa con diverse coltellate in una tabaccheria a Foggia in via Marchese De Rosa. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri. Gli investigatori hanno già acquisito una serie di elementi per individuare l’autore dell’omicidio. A supporto dell’attività investigativa ci potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza

Il corpo rinvenuto da un cliente

A dare l’allarme è stato un cliente che ha trovato il corpo della donna in una pozza di sangue colpito da diverse coltellate. A poca distanza dal luogo del delitto i carabinieri avrebbero ritrovato il coltello utilizzato per il delitto, molto probabilmente abbandonato dall’assassino durante la fuga. Tra le piste più battute una rapina finita nel sangue.

Da bambino venivo sempre in tabaccheria ad acquistare qualcosa che serviva ai miei familiari. Era una donna gentile che aveva lavorato sempre con l’anziana madre, venuta a mancare qualche anno fa. Io abito ancora nel quartiere e la notizia mi ha sconvolto, come ha sconvolto tutti”. Così un cliente 49enne che vive a poca distanza dalla tabaccheria dove poco dopo le 13 è stata uccisa a coltellate la titolare, probabilmente nel corso di una rapina, Francesca Marasco, di 72 anni. “Alle 12 sono passato con il cane davanti all’ingresso ed era tutto nella norma. Poi abbiamo sentito le sirene e abbiamo appreso la terribile notizia. È una città invivibile ormai. Non è più un posto sicuro”.

Si cerca un candidato sindaco

“A due settimane dalla chiusura delle liste per le elezioni comunali, a Foggia né il centrosinistra né il centrodestra hanno ancora individuato il loro candidato sindaco. E dire che ce ne sarebbe stato tutto il tempo, posto che da più di due anni e mezzo l’amministrazione comunale è retta da un commissario prefettizio, dopo aver subito l’onta e l’umiliazione dello scioglimento per infiltrazioni mafiose. Nel frattempo, questa mattina, in pieno centro città, una commerciante è stata uccisa durante una rapina. Come ho già detto in un’intervista a La Gazzetta del mezzogiorno ormai 10 giorni fa, è necessario annunciare subito, senza altri inspiegabili ritardi, il nome del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra al cui tavolo abbiamo sin qui lealmente partecipato e, ciò che più conta, un programma credibile per la ripartenza civile ed economica della città”. Così Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo