Sarebbe morto folgorato dopo aver toccato dei cavi di rame. Dramma a Napoli dove nel pomeriggio di mercoledì 23 marzo un uomo di 38 anni è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo già privo di vita.

La vittima si chiamava Agostino Russo, originario del quartiere di Pianura e già noto agli archivi delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Bagnoli, Russo si trovava nei pressi di una cabina elettrica in Strada Privata delle Terme di Agnano quando si è verificato l’incidente. Forse voleva impossessarsi dei cavi di rame presenti ma questo non è ancora chiaro.

Una scarica elettrica che potrebbe essersi rivelata fatale per il 38enne. Sarà ora l’autopsia disposta dal magistrato di turno della procura di Napoli a far luce sulle cause del decesso. La salma di Russo è stata trasferita al Secondo Policlinico dove nelle prossime ore verrà effettuato l’esame autoptico.

Dolore e sgomento nel quartiere napoletano per la morte del 38enne.

