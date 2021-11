Aveva detto al meccanico di lasciargli l’auto parcheggiata lungo la strada e quando è andato a ritirarla ha trovato sotto la sua vecchia Volkswagen Polo di colore blu il corpo senza vita di un giovane che, secondo quanto accertato dalla polizia, stava provando a rubare la marmitta. Il cric che aveva usato per sollevare l’auto ha ceduto ed è morto schiacciato dall’ingente peso del mezzo.

Il dramma si è verificato nel pomeriggio di venerdì 19 novembre a Pianura, periferia ovest di Napoli. L’allarme è scattato poco dopo le 17 quando l’uomo si è reso conto della presenza del giovane sotto la propria auto nei pressi di un’officina meccanica. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto, in via Salvatore Fergola, in contrada Pisani, sono giunti i mezzi dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, oltre agli agenti del locale Commissariato e alla polizia municipale.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Era già morto all’arrivo dei soccorso e per liberare il corpo del peso dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Non è stato ancora identificato (almeno fino alla tarda serata di ieri) perché non aveva con sé i documenti. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico che verrà effettuato nelle prossime ore.

Intanto sui social è partita la gogna per il giovane morto mentre tentava, ripetiamo: secondo quanto accertato dalla polizia che indaga sull’accaduto, la marmitta dell’auto. Frasi irriguardose, commenti di gioia, senza rispetto per una tragedia che lascia sgomenti, a prescindere dalle intenzioni della vittima.

L’escalation di furti di marmitte, dalle quali si ricava il palladio, contenuto all’interno. “Furti che non si vedevo da decenni”, trapela dalle forze dell’ordine, e che si spiegano con l’aumento vertiginoso dei prezzi del palladio, che ha toccato il suo massimo storico lo scorso anno raggiungendo i 2.500 dollari l’oncia, quintuplicando il suo valore del 2016, quando si attestava sui 470 dollari.

Secondo gli analisti questo picco è dovuto principalmente all’aumento della domanda da parte del mercato automobilistico: la crescente sfiducia nelle auto con motore diesel, che utilizzano il platino come catalizzatore nelle marmitte, ha portato ad un aumento delle vendite dei veicoli a benzina che – come quelli ibridi – utilizzano invece il palladio.

Il materiale velocizza infatti la reazione di ossidazione dell’ossido di carbonio e degli idrocarburi facendola avvenire già a 300 °C, una temperatura molto più bassa di quella che si realizza in una fiamma o nei cilindri del motore. Si calcola che dal materiale contenuto in una comune marmitta di un Suv si riescano a ricavare circa cento euro.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo