Il cric non ha retto ed è stato schiacciato da un’auto mentre, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, stava provando a rubare una marmitta. Non c’è stato nulla da fare per un uomo, non ancora identificato, deceduto poco dopo le 17 di venerdì 19 novembre a Pianura, periferia occidentale di Napoli. La vittima si trovava in via Salvatore Fergola, una traversa di via Montagna Spaccata, nella zona di contrada Pisani, quando si è verificato il drammatico incidente.

I soccorsi sono stati allertati dai residenti della zona ma all’arrivo dell’ambulanza, i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Il corpo del giovane è stato liberato dal peso dell’auto grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia del locale Commissariato per i rilievi oltre agli agenti municipali per la gestione del traffico veicolare.

seguono aggiornamenti

Redazione

Giovanni Pisano