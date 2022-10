Ruba tre auto in sequenza e durante la fuga travolge e uccide un ciclista di 67 anni e impatta contro una gazzella dei carabinieri che si capovolge. Dramma poco dopo le 9 di sabato 1 ottobre a Vallà, frazione del comune di Riese Pio Xin, in provincia di Treviso, dove un giovane di 19 anni è letteralmente impazzito rubando ben tre auto e causando diversi incidenti durante la sua fuga.

Tutto è iniziato poco dopo le 9.15 quando il giovane ha rapinato una donna, portandole via le chiavi di una Honda Civic e fuggendo poi a bordo dell’auto. La prima fuga si è interrotta ad Altivole dove è uscito fuori strada e, abbandonata l’auto, ha messo in atto una nuova rapina portando via a un’altra donna un’Audi. Auto con cui ha investito e ucciso un ciclista a San Zenone degli Ezzelini. La vittima si chiamava Mario Piva, un pensionato di 67 anni residente a Loria.

Il giovane, dopo l’incidente mortale, ha poi proseguito la folle corsa impattando prima contro un camion e successivamente contro alcune auto. Dopo l’ennesimo incidente ha nuovamente rapinato un’auto (sempre a una donna), questa volta una Ford Ka, ma la sua corsa è stata fermata nel comune di Fonte da una pattuglia di carabinieri che, nonostante siano stati a loro volta coinvolti in un incidente causato dal giovane, e che ha provocato il ribaltamento della gazzella dei militari, sono riusciti a bloccarlo.

A fermare il diciannovenne, residente a Riese Pio X e con piccoli precedenti per furto e danneggiamento, sono stati un appuntato scelto di 40 anni e un carabiniere di 22 anni della stazione di Asolo. Sul posto, oltre ai militari della compagnia di Castelfranco e di Treviso, è arrivato anche il comandante provinciale, il colonnello Massimo Ribaudo. Il giovane si trova ora piantonato in ospedale a Castelfranco.

