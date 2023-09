Un’occasione per ragionare di migrazioni e migranti fuori dai luoghi comuni degli opposti populismi. Così si potrebbe sintetizzare l’appuntamento nel quale ieri all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano la Fondazione Oasis ha messo insieme politica e accademia, esponenti della Chiesa e delle istituzioni per riflettere sul tema più caldo del nostro tempo: “Cambiare rotta. i migranti e l’Europa”. Protagonisti dell’incontro, Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Wanda Ferro, Sottosegretario agli Interni. Hanno poi svolto i loro interventi il Card. Angelo Scola, in rappresentanza della Fondazione Oasis e Claudia Sorlini, Vicepresidente della Fondazione Cariplo.

Della sessione di apertura si sono incaricati Martino Diez, Fondazione Oasis e Università Cattolica, Mons. Paolo Martinelli, Vicario Apostolico dell’Arabia Meridionale, e Asmae Dachan, giornalista. A seguire una tavola rotonda con Angelino Alfano, Fondazione De Gasperi, che ritorna sulle scene e Maurizio Lupi, Deputato di Noi Moderati. Con loro si è confrontato Matteo Renzi, Senatore di Italia Viva. Le conclusioni sono state affidate a Michele Brignone, Fondazione Oasis, e Mario Mauro, Meseuro.

“Sui temi dell’immigrazione possiamo parlarne civilmente e pacatamente? La risposta è no perché la destra usa un linguaggio di paura e la sinistra, anziché rispondere concretamente, usa un linguaggio generico di accoglienza indiscriminata. La verità è che la parola chiave di questa storia è legalità: chi viene in Italia deve rispettare la legalità”, ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Che ha proseguito: “Il verbo del decreto sui migranti non è respingere o affrontare in via emergenziale. È apparire. Sul tema dell’immigrazione il governo ha un unico obiettivo: apparire. É il governo che ha parlato di blocco navale, e fisiologicamente i migranti sono raddoppiati. Se poi volessimo essere seri diremmo che la parole della campagna elettorale di Salvini e Meloni non appartengono alla dignità della politica’, aggiunge Renzi. “Oggi fortunatamente Meloni ha cambiato vocabolario”, ha concluso.

