Si terrà a Roma giovedì 17 e venerdì 18 novembre, presso Palazzo Altieri, in Piazza del Gesù, nella prestigiosa sede di rappresentanza di Banco BPM, l’evento celebrativo organizzato dal Fondo Perseo Sirio per il decimo anno dall’avvio della raccolta delle adesioni. Il Fondo Perseo Sirio è il fondo Pensione Complementare dei lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità; si tratta di un’associazione senza scopo di lucro che si muove nell’esclusivo interesse degli iscritti e della tutela del loro futuro. Il Fondo nasce con l’obiettivo di permettere ai lavoratori di costruirsi, giorno dopo giorno, una pensione complementare che integri quella obbligatoria per affrontare con maggiore serenità il periodo post-lavorativo. A tale scopo, Perseo Sirio: raccoglie i contributi, gestisce le risorse ed eroga le prestazioni.

“La riforma delle pensioni è anche il rilancio della Previdenza Complementare”, ha dichiarato Wladimiro Boccali, presidente del Fondo. “È nostra intenzione, con l’organizzazione di questo evento, avviare un dibattito pubblico utile non soltanto alla rete del Fondo e ai nostri iscritti, ma in generale al nostro Paese, impegnato, in questo delicato momento, nel tracciare e costruire un nuovo assetto del Sistema Previdenziale”. Sarà un evento ricco di dibattiti e confronti che vedrà la presenza di importanti personalità del mondo sindacale e delle istituzioni, della previdenza e della finanza. Particolarmente attesa la prima giornata, che si aprirà con la presentazione dei risultati della ricerca commissionata a Euromedia Research, dal titolo “La cultura previdenziale nel Pubblico Impiego”, e che sarà presentata da Alessandra Ghisleri. Seguiranno due tavole rotonde: la prima con la presenza di sindacati (CGIL, CISL, UIL) e istituzioni, cultura previdenziale e il futuro del Fondo nei prossimi 10 anni; la seconda orientata ad approfondire le tematiche della gestione finanziaria. In tale ambito sarà annunciato il lancio del profilo di investimento Life Cycle. L’evento sarà moderato dal giornalista e conduttore di Canale 5, Francesco Vecchi.

Saranno presenti: Wladimiro Boccali, presidente Fondo Perseo Sirio, Francesco Minotti, responsabile Direzione Istituzionali, Enti e Terzo Settore Banco BPM SPA, Alessandra Ghisleri, direttore Euromedia Research, Antonio Naddeo, presidente ARAN, Florindo Oliverio, segretario nazionale FP CGIL Funzioni Centrali, Maurizio Petriccioli, segretario generale CISL FP, Sandro Colombi, segretario generale UIL PA, Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS, Emanuele Maria Carluccio, ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Verona, Salvatore Casabona, segretario Assofondipensione, Paolo Landi, responsabile istituzionali Banco BPM SPA, Davide Squarzoni, amministratore delegato Prometeia Advisor Sim, Maurizio Tacchelli, direttore Banca Depositaria, BFF Bank, Philippe de Nouel, Head of Institutional Sales – Southern Europe – HSBC Asset Management, Polina Detraz, multi-asset portfolio manager – Head of DPM – HSBC Asset Management, Alessio Garbin, direttore Previnet, Alessandro Chierchia, vicepresidente Fondo Perseo Sirio, Maurizio Sarti, direttore generale Fondo Perseo Sirio, Luciano Buttaroni, responsabile Funzione Finanza Fondo Perseo Sirio.

© Riproduzione riservata

Redazione