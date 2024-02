“L’intelligenza artificiale crea soluzioni ma anche dubbi. È paradossale ma noi determiniamo una cosa con dei dubbi, come quelli che ha l’intelligenza umana”. È un passaggio dell’intervista che il Presidente di Formez, Giovanni Anastasi, ha rilasciato a Forum PA. “Ritengo che la sfida sia riferita alla capacità di scelta”, aggiunge Anastasi. “A mio parere, infatti, il manager del futuro deve essere capace di prendere decisioni. Quindi è la scelta che fa la differenza dal punto di vista etico o di responsabilità”.

Secondo il presidente di Formez, inoltre, per quanto riguarda il concetto di massimizzazione del risultato “l’intelligenza artificiale dovrà creare dei punti di equilibrio. Dovremo essere bravi a creare equilibrio perché – aggiunge – l’uso smodato e non ragionato potrebbe portare a delle conseguenze difficilmente prevedibili. Il tema è proprio quello di fornire le competenze per gestire e governare questi processi, oltre che averne la consapevolezza. Formez, ad esempio, con il progetto Fast – conclude Anastasi – sta aiutando diversi piccoli Comuni nella transizione digitale, anche attraverso una legal assistance come supporto alla produzione di atti amministrativi”.

