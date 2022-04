Esistono e sono stati utilizzati forni crematori in Ucraina dallo scoppiare del conflitto oltre 40 giorni fa? La tesi è sostenuta dal sindaco di Mariupol, la “città martire” ormai rasa al suolo e sottoposta sin dal ‘day one’ a pesanti bombardamenti russi.

Nella giornata di ieri infatti Vadim Boychenko ha denunciato che forni crematori mobili sono stati utilizzati dalle forze armate russe per coprire e cancellare le tracce dei crimini commessi nella città. Le parole di Boychenko sono riportate da Nexta, media indipendente bielorusso che sta coprendo il conflitto sin dal primo giorno, in cui si legge che secondo il sindaco di Mariupol “decine di migliaia di persone sarebbero morte a Mariupol” e che i forni crematori mobili servono a “nascondere le tracce dei crimini” e dei morti russi in battaglia.

Proprio il numero delle vittime civili, dice Nexta citando Boichenko, “è il motivo per cui la Russia non ha ancora concordato un piano di evacuazione”.

Mobile crematoria in #Mariupol

Mayor of Mariupol Vadim Boychenko said today that #Russian mobile crematoria have started operating in the city.

According to him, tens of thousands of people could have died in Mariupol and the cremation, “covering up the traces of crimes”. pic.twitter.com/mVj6dC3xK4

— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022