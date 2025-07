Un piano strategico in undici punti per rilanciare il Servizio sanitario nazionale, con l’assunzione di 10mila medici e 20mila infermieri, la riforma della medicina generale e un progetto dedicato alla salute dei giovani. È la ricetta di Forza Italia per salvare la sanità pubblica italiana, presentata alla Camera dei deputati da Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale del partito ed europarlamentare del Ppe, insieme al segretario Antonio Tajani.

“Il rilancio del Servizio sanitario nazionale è una delle grandi sfide del nostro tempo”, ha dichiarato Moratti, sottolineando come il piano sia frutto di “un lavoro collegiale di mesi, della consapevolezza delle gravi criticità che affliggono da anni il nostro Servizio sanitario nazionale: dalla carenza cronica di personale, all’aumento delle liste d’attesa, dalle difficoltà dei Pronto soccorso alla crescente insoddisfazione tra medici e infermieri”.

Il cuore della proposta azzurra sta nel piano straordinario di assunzioni: 10mila medici e 20mila infermieri per colmare i vuoti d’organico, soprattutto negli ospedali in particolare sofferenza. Un intervento che punta a risolvere i problemi più acuti del sistema: le lunghe attese per esami diagnostici e interventi chirurgici, il sovraffollamento dei pronto soccorso e il ricorso ai cosiddetti “medici gettonisti”. Tra i punti qualificanti del piano spicca la riforma della medicina generale, con l’integrazione dei medici di famiglia nelle Case della Comunità, pur mantenendo il rapporto convenzionale. I medici di base lavoreranno 38 ore settimanali, di cui almeno 18 presso le strutture territoriali e le restanti nei loro studi, garantendo così sia la prossimità al cittadino che l’integrazione con i servizi distrettuali.

“La nostra visione – ha spiegato Moratti – è quella di una sanità pubblica che sia più vicina, più umana e più giusta, capace di prendersi cura delle persone lungo tutto il percorso di vita, in ogni Regione d’Italia. Solo così potremo restituire fiducia ai cittadini, entusiasmo ai giovani medici e dignità al lavoro sanitario”. Particolare attenzione viene riservata ai giovani con il progetto “Cresco in salute”, che punta a contrastare obesità, dipendenze e disagio mentale tra gli adolescenti attraverso campagne nelle scuole e nei centri sportivi. L’obiettivo è ridurre del 20% il tasso di obesità infantile in cinque anni.

Sul fronte dell’accesso ai farmaci innovativi, Forza Italia propone di velocizzare i tempi di valutazione dell’Aifa, portandoli dagli attuali 500 giorni a massimo 120, e di eliminare le disuguaglianze regionali garantendo lo stesso accesso in tutta Italia. “Stop alle migrazioni sanitarie per farmaci salvavita”, è l’obiettivo dichiarato. Per fidelizzare i giovani medici e contrastare la fuga dal sistema pubblico, il piano prevede l’innalzamento delle borse di specializzazione, soprattutto per le scuole più carenti come emergenza-urgenza e rianimazione, facilitazioni per gli alloggi e accesso strutturato alla ricerca clinica.

Non mancano misure per la sicurezza del personale sanitario, con l’introduzione di un reato specifico per le aggressioni e l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei Pronto soccorso. Previsto anche che nessun operatore debba più lavorare da solo, soprattutto nei turni notturni. Il piano affronta anche il nodo dei posti letto: l’Italia ha solo 3,2 posti per mille abitanti contro una media Ue di oltre 5. Forza Italia propone un incremento di 50-100mila posti letto per risolvere il problema del “blocco barelle” nei Pronto soccorso.

Moratti ha annunciato il pieno sostegno alla campagna estiva “Forza Italia negli ospedali”: “Dirigenti e parlamentari del partito visiteranno le strutture sanitarie del Paese per ascoltare direttamente operatori e cittadini, raccogliere segnalazioni e testimonianze, e portare le proposte azzurre sui territori”. “In un momento così delicato, servono meno slogan e più progetti concreti”, ha concluso la presidente della Consulta. “Questo è il contributo di Forza Italia per una sanità pubblica all’altezza del nostro Paese e del futuro che vogliamo costruire per le nuove generazioni”.

© Riproduzione riservata

Mario Alberto Marchi