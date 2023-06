Four Seasons Yachts raddoppia e lo fa, ancora una volta, assieme a Fincantieri. Il costruttore navale italiano, infatti, ha comunicato proprio a inizio settimana di aver firmato un contratto per oltre 400 milioni di euro per la fornitura di una seconda nave di lusso all’armatore nato dalla partnership tra Marc-Henry Cruise Holdings e Four Seasons Hotels, una vera e propria novità della navigazione a cinque stelle che vedrà il suo lancio entro la fine del 2025. Questo risultato, spiega l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, “testimonia anche l’inizio della ripresa degli ordinativi del settore, rafforzando nel contempo la leadership di Fincantieri nel nuovo segmento extralusso basato sull’alta hotellerie”.

Il primo sì, infatti, è arrivato lo scorso anno, quando Four Seasons Yachts ha commissionato alla stessa Fincantieri la prima nave; un contratto, quello citato, cui è seguito il secondo presentato ufficialmente proprio in questi giorni, un rafforzamento della collaborazione già in atto che prevede il varo della seconda imbarcazione nel corso del 2026. Più di 7mila navi costruite in 230 anni di storia, del resto, fanno di Fincantieri un leader assoluto sullo scenario mondiale, con 10mila dipendenti diretti e oltre 90mila posti di lavoro attivati in Italia, Paese che ospita anche il quartier generale di Trieste e i luoghi dello sviluppo del know-how. A corollario di tutto questo, una rete produttiva composta da 18 stabilimenti, una presenza tra Europa, Asia, America e Oceania e una forza lavorativa complessiva che, compresa quella italiana, supera le 19mila unità.

Alberto Gaffuri

