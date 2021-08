La pericardite che le impedisce di allenarsi in vista della prossima stagione? Colpa del vaccino anti-Covid. Ne è convinta Francesca Marcon, pallavolista 38enne, da un anno tesserata per Bergamo e con alle spalle una lunga carriera che l’ha vista vincere Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Coppa Cev.

“Cisky”, come la chiamano i fan, ha denunciato il tutto sui social network: “Forse questo mio discorso può risultare un po’ blasfemo – ha scritto ieri in una story su Instagram – ma mi chiedo: non esiste una forma di ‘risarcimento’ per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino?”.

Pur premettendo di non essere una no-vax, Marcon accusa: “Di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma. Non so se vi può interessare ma io ho avuto ed ho tutt’ora una pericardite post vaccino… chi paga il prezzo di tutto questo?”.

La palla è stata subito colta al balzo dall’universo no-vax presente sulla rete per scagliarsi contro il vaccino, anche da alcuni politici.

Le cause della pericardite, una infiammazione del della membrana del pericardio, può essere ascrivibile a svariate cause. Tra queste anche i vaccini a mRna come Pfizer e Moderna, come chiarito il 19 luglio scorso da una nota dell’Aifa.

L’agenzia italiana del farmaco scrive lo scorso mese che dopo le vaccinazioni sono stati osservati “casi molto rari di miocardite e pericardite”, in particolare “nei 14 giorni successivi alla vaccinazione, più spesso dopo la seconda dose e nei giovani di sesso maschile”.

Da parte della Marcon il dubbio è legittimo, ma resta sullo sfondo la questione fondamentale su vaccino e Covid-19: i benefici superano nettamente i rischi di reazioni avverse.

Inoltre nel caso della pallavolista di Conegliano mancano alcuni elementi che inventano alla prudenza nel commentare il caso, come il nesso temporale tra vaccinazione e comparsa della pericardite.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro