In Francia anche il mondo del calcio si sta schierando. Dopo Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, anche il campione Kylian Mbappé ha esortato a non votare per la destra estrema di Marine Le Pen. Il neo giocatore del Real Madrid, passato da pochi giorni alla squadra spagnola dal Paris Saint Germain, ha parlato della posizione del suo compagno di squadra e del clima in tutto il paese, con le nuove elezioni alle porte.

Mbappé contro Le Pen: l’invito a votare

“Siamo in un momento cruciale della storia del paese, e bisogna rivedere le tue priorità. Siamo innanzitutto cittadini, non dobbiamo essere scollegati dal mondo. Ci troviamo in una situazione senza precedenti. Voglio rivolgermi a tutti i francesi e in particolare ai giovani: vediamo che gli estremisti sono alle porte del potere” ha detto Mbappé, che poi ha aggiunto: “Abbiamo la possibilità di cambiare tutto, e dobbiamo identificarci con i valori della tolleranza, del rispetto, della diversità. Ogni voce conta. Io condivido gli stessi valori di Marcus, sono dalla sua parte”, riferendosi proprio a Thuram.

“Per me non ha sbagliato, qui c’è libertà d’espressione” ha continuato Mbappé in merito alle parole del neroazzurro. “Spero che faremo la scelta giusta e che saremo orgogliosi di indossare ancora questa maglia il 7 luglio” ha aggiunto. La Francia domani giocherà contro l’Austria, ma per il fuoriclasse francese ci sono delle priorità: “La partita di domani è molto importante ma c’è una situazione che è ancora più importante. Le elezioni non ci hanno impedito di preparare bene la partita di domani. Siamo grandi giocatori e dobbiamo adattarci” ha concluso.

Cosa ha detto Thuram sulle elezioni in Francia

In una conferenza stampa di ieri, Thuram aveva anticipato tutti, parlando delle recenti elezioni europee che hanno visto Le Pen trionfare e il partito centrista di Emmanuel Macron crollare: “La situazione è tristissima e molto grave. Quando lo abbiamo saputo, dopo l’amichevole contro il Canada, siamo rimasti tutti un po’ sotto choc nello spogliatoio, c’era tristezza… Come ha detto Ousmane (Dembélé), bisogna ripetere a tutti di andare a votare. Ma anche di battersi giorno dopo giorno perché il Rassemblement National (RN) non vinca”. Parole chiare, quelle di Thuram che ha anche ribadito come tutta la Nazionale francese abbia lo stesso pensiero: “Sono tutti d’accordo con me. Si può essere più riservati su questi argomenti, ma ripeto, non ho dubbi, tutti i Bleus la pensano come me”.

