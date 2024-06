A due giorni dall’esordio della Francia contro l’Austria, nella sfida in programma a Dusseldorf, l’attaccante transalpino di proprietà dell’Inter Marcus Thuram scende in campo contro Marine Le Pen invitando i connazionali ad “andare a votare” e a “battersi giorno per giorni affinché il Rassemblement National non vinca”. Un appello quello del 26enne figlio d’arte, suo padre Lilian (nato in Guadalupa) ha vinto tutto con la Nazionale e da anni è schierato in prima linea contro il razzismo.

Thuram: “Sotto choc nello spogliatoio”

Rispetto ai compagni di squadra Dembelé, Giroud e Pavard, Thuram jr non si è limitato ad invitare i francesi ad andare a votare nelle elezioni legislative, anticipate da Macron la scorsa settimana dopo la sconfitta nelle Europee. Elezioni in programma il 30 giugno e il 7 luglio. “La situazione è tristissima e molto grave. Quando lo abbiamo saputo, dopo l’amichevole contro il Canada, siamo rimasti tutti un po’ sotto choc nello spogliatoio, c’era tristezza… Come ha detto Ousmane (Dembélé), bisogna ripetere a tutti di andare a votare. Ma anche di battersi giorno dopo giorno perché il Rassemblement National (RN) non vinca”.

Thuram contro programmi tv

L’attaccante nerazzurro individua anche parte della propaganda del partito di Le Pen e del giovane Bardella. “Non farò il nome di nessun programma in particolare, ma quando accendo la mia TV, mi dico che è stato fatto tutto per garantire l’ascesa della RN”. Secondo Thuram “ci sono messaggi veicolati ogni giorno per aiutare quel partito a progredire”.

“I Bleus sono con me”

Thuram è sicuro che anche i compagni di nazionale “sono tutti d’accordo con me. Si può essere più riservati su questi argomenti, ma ripeto, non ho dubbi, tutti i Bleus la pensano come me”. Rassemblement National ha vinto le elezioni europee del 9 giugno con il 31,4% dei voti, doppiando il partito dell’attuale presidente Emmanuel Macron.

Ciro Cuozzo