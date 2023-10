Lunedì nero per pendolari e passeggeri dell’Alta velocità. Disagi e ritardi anche superiori ai sessanta minuti sulla linea dell’alta velocità tra Roma e Napoli dopo che questa mattina, 23 ottobre, ci sarebbero stati problemi alla linea elettrica, secondo quanto riferisce RFI: nessun treno Frecciarossa invece avrebbe urtato – secondo quanto riferiva il Corriere.it – un palo della linea elettrica provocandone l’interruzione. Alta velocità bloccata e treni costretti a viaggiare sulle linee via Formia o Cassino utilizzate dai convogli regionali. Trenitalia – in una nota – fa sapere che i tecnici sono a lavoro per riparare il guasto e ripristinare quanto prima l’alta velocità.

Forti disagi alla stazione Termini di Roma dove sono centinaia i passeggeri in attesa dell’arrivo dei Fracciarossa, sia da Venezia, Milano e Torino, che da Napoli e Salerno, hanno successivamente appreso di dover raggiungere altre stazioni (Tiburtina e Prenestina): “A causa di un guasto alla linea elettrica la circolazione è sospesa tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Prenestina. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso ed essere instradati sulle linee convenzionali via Formia o Cassino con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 200 minuti” ha chiarito Trenitalia in un aggiornamento delle 13.30.

La circolazione infatti fortemente rallentata dalle ore 10.44 nel Nodo di Roma, in corso di accertamento le cause del disagio per Trenitalia.

Questo l’elenco dei treni che hanno subito modifiche al loro percorso:

Il treno FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:08) – Venezia Santa Lucia (15:34) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48) oggi termina la corsa a Roma Prenestina alle ore 10:40.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 35864 Potenza Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (16:00) fino a Roma Tiburtina, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:48) oggi effettua il cambio del materiale rotabile a Roma Termini in partenza dal binario 10, per consentire la prosecuzione del viaggio.

Il treno FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03) oggi termina la corsa a Roma Termini alle ore 10:40.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:42) – Torino Porta Nuova (18:00) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03) oggi non ferma a Roma Termini ed è instradato sul percorso alternativo via Formia.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33) oggi non ferma a Roma Termini ed è instradato sul percorso alternativo via Cassino; ferma a Roma Tiburtina e Napoli Afragola.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) oggi non ferma a Roma Termini ed è instradato sul percorso alternativo via Cassino.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02) oggi termina la corsa a Roma Tiburtina alle ore 10:39.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33), fino a Napoli Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48) oggi non ferma a Roma Termini ed è instradato sul percorso alternativo via Cassino.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08) oggi non ferma a Roma Termini ed è instradato sul percorso alternativo via Cassino.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 35864 Potenza Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (16:00) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (18:53) oggi non ferma a Roma Termini ed è instradato sul percorso alternativo via Cassino.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10) oggi non ferma a Roma Termini ed è instradato sul percorso alternativo via Formia; ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9615 Milano Centrale (8:58) – Roma Termini (12:10) oggi ferma anche a Roma Tiburtina.

Il treno FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) – Fiumicino Aeroporto (14:07) oggi termina la corsa a Roma Termini alle ore 13:25.

I passeggeri diretti a Fiumicino Aeroporto possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9619 Milano Centrale (9:58) – Napoli Centrale (14:33) oggi non ferma a Roma Termini ed è instradato sul percorso alternativo via Formia; ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58) oggi non ferma a Roma Termini; ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35) oggi non ferma a Roma Termini; ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9420 Napoli Centrale (11:09) – Venezia Santa Lucia (16:34) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00) oggi non ferma a Roma Termini; ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9636 Napoli Centrale (11:55) – Milano Centrale (16:30) oggi non ferma a Roma Termini; ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9638 Napoli Centrale (12:30) – Milano Centrale (16:58) oggi ha origine da Roma Termini alle ore 13:50.

I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8569 Fiumicino Aeroporto (14:23) – Roma Termini (14:55) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:14) – Roma Termini (13:32) oggi termina la corsa a Napoli Centrale alle ore 11:20.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:07) oggi ha origine da Napoli Centrale alle ore 14:45.

I passeggeri in partenza da Roma Termini, Latina, Formia e Aversa possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9466 Trieste Centrale (6:42) – Roma Termini (12:00)

• FR 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:10)

• FR 8551 Genova Piazza Principe (7:20) – Roma Termini (11:32)

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:15)

• FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:22)

• FA 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55)

• IC 583 Milano Centrale (6:05) – Napoli Centrale (15:29)

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Ciro Cuozzo