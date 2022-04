Ha lottato per due giorni dopo un grave incidente stradale ma non ce l’ha fatta. Troppo grave il trauma cranico subito. Il calcio piange Freddy Rincon, ex ala colombiana che ha vestito le maglie di Napoli e Real Madrid in Europa oltre ad aver giocato nel campionato brasiliano. Rincon aveva 55 anni e lo scorso 11 aprile a Cali, in Colombia, è stato coinvolto in un terribile incidente stradale.

Il furgone che conduceva e sul quale viaggiavano altre quattro persone si è scontrato, nei pressi di un incrocio, con un pullman. La sua morte è stata confermata dalla Clinica Imbanaco dove era stato ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico dopo che le sue condizioni erano subito apparse disperate. ”Nonostante tutti gli sforzi del nostro staff medico, Freddy Eusebio Rincon Valencia è deceduto”, ha annunciato il dottor Laureano Quintero.

Nella giornata di ieri il figlio Sebastian (anche lui calciatore) ha pubblicato una foto sui social carica di speranza: “Y aquí seguimos mi viejo más firmes que nunca (da qui ripartiamo più forti che maio vecchio mio”.

Soprannominato “El Coloso” (“il colosso”) per il fisico possente (era altro un metro e novanta), Rincon nella sua lunga carriera ha giocato nell’Atlético Buenaventura, nell’Independiente Santa Fe, nell’América de Cali, nel Palmeiras, nel Napoli, nel Real Madrid, e poi tra Corinthians, Santos e Cruzeiro. Al Napoli, nel 1994/95 ha giocato 28 partite e segnato 7 gol.

Con i Cafeteros, Rincon ha disputato tre Mondiali consecutivi giocando un totale di 84 partite. E’ stato una delle stelle della nazionale colombiana durante i Mondiali del 1990 in Italia, segnando un gol storico alla Germania.

