Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 novembre, all’interno dell’azienda chimica Galvanoplast di Gravellona Toce, in provincia di Verbnia-Cusio-Ossola. Secondo quanto si è appreso per cause ancora in fase di accertamento si è verificata una fuga di sostanze chimiche che hanno causato l’intossicazione di almeno 26 persone: tre di loro sono ricoverate presso l’ospedale di Verbania, gli altri sono stati sottoposti ad accertamenti.

Le condizioni delle tre persone in ospedale risultano meno gravi di quanto apparso in un primo momento, sottolinea l’Ansa: sono state portate nella struttura sanitaria per accertamenti poiché si sono venute a trovare nel punto più vicino a dove è avvenuta la reazione chimica.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e personale sanitario del 118, oltre ai tecnici dello Spresal. La Galvanoplast è una società nata nel 1994 ed è specializzata nella cromatura di materie plastiche. La fabbrica si estende su una superficie di 7000 metri quadri circa, dove lavorano 36 persone.

🔴 #Verbania, intervento nucleo #nbcr #vigilidelfuoco in corso a Gravellona Toce per il rilascio di sostanze tossiche all’interno di un’azienda. Coinvolti circa 30 operai sottoposti a controllo sanitario. Non vi è stata fuoriuscita di sostanze all’esterno [#11novembre 17:45] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 11, 2022

Da una prima ricostruzione, spiega l’Agi, sembra che l’incidente sia stato causato da un errore tecnico: secondo quanto riferito dai Carabinieri mentre era in corso la miscelazione tra sodio bisolfito con un altro acido qualcosa non ha funzionato e la reazione che ne è scaturita ha provocato lo sprigionarsi di un gas nocivo. I vigili del fuoco hanno specificato che “non vi è stata fuoriuscita di sostanze all’esterno“.

(in aggiornamento)

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni