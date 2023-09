Fontana: "Addio a una delle figure più rilevanti della Repubblica"

Ad aprire i Funerali di Stato è il presidente della Camera, Lorenzo Fontana: “Con Giorgio Napolitano scompare una delle figure più rilevanti della storia istituzionale e della Repubblica”, ha detto introducendo un breve discorso, al termine del quale è stato rispettato un minuto di silenzio.

“Personalità di profonda cultura – ha sottolineato Fontana – egli sapeva unire lo slancio ideale al realismo politico appreso alla scuola napoletana di Benedetto Croce. Servitore dello Stato, nel corso del suo mandato presidenziale ha guidato il Paese in uno dei periodi più complessi della storia italiana recente”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento commemorativo in occasione dei funerali di Stato laici del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, nell’Aula di Montecitorio. “Nato a Napoli nel 1925, aderisce a 20 anni al Partito comunista italiano, di cui è stato militante e poi dirigente – ha ricordato la terza carica dello Stato -. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università di Napoli con una tesi in economia politica, partecipa attivamente al Movimento per la rinascita del Mezzogiorno con cui collabora per diversi anni. Eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nel 1953, ne è stato componente per 10 legislature, diventandone poi presidente nella XI. Nel corso della sua lunga attività si è particolarmente concentrato sulla politica economica nazionale, sullo sviluppo del Mezzogiorno e sulle questioni di politica europea e internazionale”. Fontana ha aggiunto: “Come uomo di governo e’ stato ministro dell’Interno nel governo Prodi, dal maggio 1996 all’ottobre 1998. Convinto europeista, e’ stato parlamentare europeo per due legislature e Presidente del Consiglio Italiano del Movimento europeo dal 1995 al 2006 promuovendo attivamente il ruolo dell’Italia nel contesto continentale. Dopo essere stato nominato senatore a vita dal presidente Ciampi nel 2005, Giorgio Napolitano viene eletto presidente della Repubblica l’anno successivo. Nel 2013 viene rieletto – primo caso nella storia repubblicana – con un largo suffragio, dimettendosi poi dall’incarico nel gennaio 2015. Diversi sono stati i riconoscimenti accademici conferiti al presidente Napolitano, che all’attivita’ politica ha affiancato un’intensa attivita’ pubblicistica e saggistica”.

