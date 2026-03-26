Maurizio Gasparri si appresta a lasciare la guida del gruppo di Forza Italia al Senato. Al suo posto dovrebbe subentrare Stefania Craxi.

La svolta è arrivata in mattinata, quando come riportato da Repubblica, è stata recapitata al segretario Antonio Tajani una lettera sottoscritta da 14 dei 20 senatori, nella quale si sollecitavano le dimissioni del capogruppo per favorire un rinnovamento della leadership del partito dopo l’esito negativo del referendum. La richiesta è stata accolta, segnando di fatto una sfiducia nei confronti di Gasparri da parte del suo stesso gruppo.

La decisione si inserisce anche nel solco delle posizioni espresse da Marina Berlusconi, che aveva sottolineato la necessità di trarre conseguenze dalla sconfitta referendaria. Nel clima di rinnovamento, anche Paolo Barelli alla Camera potrebbe essere sostituito da Alessandro Cattaneo.

L’ufficialità arriverà nel corso della riunione prevista nel pomeriggio a Palazzo Madama, convocata dallo stesso Gasparri con i senatori di Forza Italia. In una nota, l’esponente azzurro ha spiegato: “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”.

Marina Berlusconi: Stima per Craxi ma avvicendamento iniziativa gruppo parlamentare

La stessa Marina Berlusconi, attraverso le agenzie, fa sapere che l’avvicendamento alla guida dei senatori di Forza Italia, con Stefania Craxi che ha sostituito il dimissionario Maurizio Gasparri, è una iniziativa del gruppo parlamentare azzurro. La Presidente Fininvest nutre inoltre grande stima per la senatrice e assicura immutata stima per il leader di Forza Italia, Antonio Tajani.

Mura nuovo capo gabinetto dopo dimissioni Bartolozzi

Antonello Mura è stato scelto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio come nuovo capo di Gabinetto di Via Arenula. La nomina, fa sapere il ministero, sarà formalizzata nei prossimi giorni.Magistrato ed ex Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma, Antonello Mura lascia l’incarico di capo dell’Ufficio Legislativo del ministero. Il suo nome era circolato nei giorni scorsi come possibile successore di Giusi Bartolozzi, dimessasi martedì.

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Luca Frasacco