E’ successo a Piedimonte Matese (Caserta), dove una 29enne è rimasta vittima di un incidente mentre era al lavoro nel reparto di produzione di una piccola gelateria.

La ragazza è rimasta incastrata con la mano sinistra in uno dei macchinari presenti nel reparto. I vigili del fuoco sono riusciti a tagliare una parte dell’impastatrice, permettendo al personale del 118 di trasportare la giovane in ospedale per le cure del caso.

