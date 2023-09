Lasciano la figlia di otto mesi da sola in auto perché tanto la monitorano con un telefono in videochiamata posizionato all’interno della vettura. Sarebbe stata questa l’assurda giustificazione fornita dai genitori ai carabinieri di Cornaredo, nel Milanese, che hanno trovato la piccola da sola in auto mentre mamma e papà erano alla festa di matrimonio di un amico.

I due, di 41 e 31 anni, sono stati denunciati per abbandono di minore dopo aver lasciato la loro figlioletta nell’auto all’interno del parcheggio del ristorante a Cusago. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri quando i militari dell’Arma, durante il turno di lavoro, hanno trovato da sola la piccola. Così sono entrati nel ristorante e hanno chiesto di chi fosse la bambina lasciata in auto con un cellulare in videochiamata posizionato di fronte.

I genitori hanno lasciato anche i finestrini chiusi per “evitare malanni”. La piccola, per fortuna in buone condizioni di salute, è stata riaffidata ai genitori in attesa di ulteriori accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Ciro Cuozzo