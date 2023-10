Nel Terminal traghetti di Genova è divampato un vasto incendio questa mattina verso le ore 10.40. Il centro commerciale vicino alla struttura è stato evacuato, visto il fumo che ha invaso i locali dell’edificio. Tre persone sono rimaste intossicate ed è stato necessario il trasporto in ospedale.

L’incendio al Terminal traghetti

Il rogo si è sviluppato dentro i magazzini del Terminal. Non si sanno ancora le cause e l’origine dell’incendio, ma il fumo ha invaso il piano sotterraneo e quello sovrastante. Forse le fiamme sono partite da un piano sotto il livello stradale. I soccorritori sono al lavoro per spegnere il rogo, presenti i vigili del fuoco e personale sanitario.

I tre intossicati nell’incendio

Sono stati intubati e portati all’ospedale San Martino di Genova. Lì sono stati sottoposti a seduta di camera iperbarica, fa sapere la direzione dell’ospedale. Sono tre uomini, due dei quali hanno 39 e 41 anni, mentre il terzo è ancora da identificare. Sono rimasti intrappolati nell’edificio, per questo hanno inalato molto fumo. Per facilitare la gestione dell’emergenza, l’ospedale ha comunicato la sospensione temporanea delle visite dei familiari ai degenti del Pronto Soccorso.

