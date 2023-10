Tragedia in un’abitazione napoletana dove nel tardo pomeriggio, in seguito a un incendio, un uomo di 55 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste intossicate. Il rogo è avvenuto in un appartamento al primo piano di via Suarez, nel quartiere Vomero, non molto distante dall’ospedale pediatrico Santobono. Sul posto è intervenuta la polizia insieme a più squadre dei vigili del fuoco.

In via di ricostruzione le cause del rogo, non si esclude un gesto di autolesionismo. Le due persone intossicate sono state traferite in ospedale: le condizioni non sarebbero gravi e presto verranno ascoltate dagli investigatori per far luce su quanto accaduto.

seguono aggiornamenti

