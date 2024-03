In Germania un 19enne con doppia cittadinanza, italiana e tedesca, avrebbe ucciso a coltellate i genitori e il fratello. E’ successo a Hohentengen, un piccolo comune del Baden-Württemberg, nel sud-ovest del Paese. La sorella sarebbe rimasta ferita gravemente. Secondo quanto riferisce l’agenzia tedesca Dpa, il giovane è stato posto in custodia cautelare. I genitori del presunto omicida erano originari di Silius e Ballao, nel Cagliaritano.

La dinamica del triplice omicidio

Un 19enne ha ucciso con un coltello il padre, la madre e i fratello all’interno del condominio dove la famiglia viveva nel circondario di Waldshut, in Baden-Wuerttemberg. L’omicida ha ferito grevemente la sorella che, ricoverata in condizioni ospedale, non e’ in pericolo di vita. Assassino e vittime sono originari della Sardegna. I genitori di 58 e 61 anni sono deceduti sul posto, mentre il fratello 34enne e’ spirato in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. La tragedia e’ avvenuta intorno alle 21:00 di ieri, 26 marzo. Secondo quanto comunicato oggi dalla questura di Friburgo, in Brisgovia, e dalla procura di Waldshut-Tiengen, il 19enne e’ stato arrestato sul luogo del delitto per triplice omicidio e tentato omicidio.

Le indagini in corso per capire il movente della tragedia

Nel verbale gli inquirenti hanno parlato di arma da taglio. Un portavoce della polizia ha precisato che l’arma sospettata del delitto era un coltello. Nell’indagine in corso sono coinvolti la procura di Waldshut-Tiengen e l’ufficio di polizia criminale di Waldshut-Tiengen. Il delitto è avvenuto nel comune di Hohentengen.

Hanno parlato di una “comunità del distretto orientale nel distretto di Waldshut”. Secondo le informazioni della SWR, il delitto è avvenuto nel comune di Hohentengen, che si trova nell’estremo sud del Paese, direttamente al confine con la Svizzera. Il sindaco di Hohentengen Jürgen Wiener (CDU), che ieri sera si trovava sulla scena del crimine, ha parlato alla SWR di un “evento terribile” ed ha espresso il suo sgomento. “Ci vuole un po’ di tempo per digerire una cosa del genere”, ha detto. Lo shock tra la popolazione è ancora profondo.

Ancora da chiarire il movente Il giovane “si è lasciato arrestare senza opporre resistenza”, ha detto Rahel Diers, portavoce della Procura di Waldshut-Tiengen. Per il 19enne l’accusa è di triplice omicidio e di tentato omicidio doloso. Il movente è ancora in corso di accertamento, ha dichiarato Diers.

Ferita anche la sorella Stando a quanto emerso, i genitori (di 58 e 61 anni) sono deceduti nell’appartamento teatro della tragedia, mentre il fratello 34enne è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. Anche la sorella del 19enne ha riportato gravi ferite da taglio e “da impatto”: trasportata in ospedale con un elicottero, non è pericolo di vita.

