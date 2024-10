Aveva già cosparso di benzina sia l’ex compagna che il padre di quest’ultima che, con la forza della disperazione, aveva intrapreso uno scontro fisico per impossessarsi dell’accendino che l’uomo aveva in mano. Momenti di forte tensione si sono vissuti in provincia di Taranto dove la scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Crispiano, coadiuvati da quelli di Statte hanno arrestato un 48enne del posto responsabile dei reati di atti persecutori e tentato incendio.

Getta benzina su ex, carabinieri decisivi

L’intervento dei militari dell’Arma è avvenuto in seguito ad una richiesta, giunta al “112”, da parte di una donna che segnalava la presenza sotto la propria abitazione dell’ex convivente con il quale solo pochi giorni prima aveva avuto un ulteriore animato diverbio. L’uomo era “armato” di una tanica di liquido infiammabile e minacciava sia lei che il genitore di morte.

Scena thriller, benzina anche in casa e su auto

Giunti poco dopo sul posto, i carabinieri si trovano davanti una scena thriller con la donna cosparsa di liquido infiammabile e in preda al panico mentre il padre, anch’egli cosparso di benzina, tentava di bloccare il 48enne, armato di accendino in mano, per evitare che innescasse un incendio. I Carabinieri riescono a bloccare l’uomo e a mettere in sicurezza l’area, considerato che aveva versato parte del liquido anche in casa e sull’auto della vittima.

All’esito della ricostruzione della dinamica dei fatti, l’uomo è stato arrestato, mentre la tanica e l’accendino sequestrati.

