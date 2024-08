Giorgia Meloni è sempre “reperibile, è in Italia e il ruolo del capo del governo non prevede ancora il braccialetto elettronico“. Con una nota a tratti ironica, Palazzo Chigi rassicura le opposizioni preoccupate del rumoroso silenzio della premier che dalla notte del 22 agosto, quando ha lasciato il resort di Ceglie Messapica (dove ha trascorso una decina di giorni con la figlia Ginevra, l’ex compagno Andrea Giambruno, la sorella Arianna, il marito, il ministro Lollobrigida e le loro figlie), “è irreperibile” e sui social non pubblica nulla.

Meloni e la località top secret

Fabrizio Alfano, capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, spegne i rumors di media e opposizioni su una fantomatica località top secret raggiunta da Meloni e sul disinteressa per le vicende gli ultimi giorni, che hanno spinto il senatore di Italia Viva Claudio Borghi addirittura a chiedere “se abbia affidato ad altro ministro le sue deleghe”.

Palazzo Chigi: “E’ reperibile ma non è in libertà vigilata”

Alfano spiega che Giorgia Meloni “è in Italia e ovviamente sempre reperibile per i propri compiti o eventuali necessità di carattere istituzionale, ma questo non significa che debba comunicare pubblicamente in dettaglio i propri spostamenti, quasi si trovasse in regime di libertà vigilata o fosse un concorrente del Grande fratello“. Poi aggiunge: “In quest’estate di appassionanti notizie sul menù quotidiano del presidente del Consiglio, la pretesa di comunicarne ogni istante sta evidentemente assumendo contorni surreali: a quanto risulta – conclude ironicamente – il ruolo di capo del governo non prevede ancora il braccialetto elettronico”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo