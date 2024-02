Nella quarta serata di Sanremo, dedicata alla cover, Ghali è stato accompagnato dal producer tunisino Rat Chopper, proponendo un medley dei suoi brani “Bayna” e “Cara Italia” e con un omaggio a “L’italiano” di Toto Cotugno. Bayna è il nome di una barca di salvataggio che Ghali ha donato a Mediterranea Saving Humans per supportare le missioni di soccorso in mare che salvano vite ai migranti. In Bayna, Ghali ha cantato anche in arabo: di seguito la traduzione della strofa e del ritornello

La traduzione di Bayna , il brano in arabo di Ghali contenuto nel medley di Sanremo

La tristezza potrebbe aver preso il sopravvento su di me e il tempo è passato

Pensavi che il tuo freddo sarebbe stato eterno quando hai iniziato ad incolparmi?

Con l’anima della mia ombra ho volato in alto

Anche se le nuvole erano scure

Anche se sono stato sfortunato

Guardando negli occhi le persone che mi hanno tradito, non le dimenticherò

perché le mie intenzioni sono sempre state buone

Dimmi solo che non lo sapevo

Che i miei occhi non vedevano una strada

Ritornello

Ma è chiaro e ovvio, niente è impossibile

Ma è chiaro e ovvio, non sarà così per sempre

Ma è chiaro e ovvio, niente è impossibile

Ma è chiaro e ovvio, non sarà così per sempre

🇮🇹 Codice 1⃣2⃣ 💐

✨ ¡Homenaje al gran Toto Cutugno!

Ghali se ha acompañado de Ratchopper para ofrecernos el medley “Italiano Vero” con algunas canciones como «L’italiano» #Sanremo2024 🎤 pic.twitter.com/g0HaBCzQcI — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) February 9, 2024

L’altra strofa di Bayna, cantata in italiano

Mediterraneo

Tra me e te il Mediterraneo

Il volto familiare di un estraneo

Orfano come un nuovo ateo

Immagina il Corano nella radio

Non parlan bene di noi al notiziario

Maledetto quel giorno allo stadio

Ora, a testa in giù, tutto è più chiaro

Seconda mamma

Sei la mia seconda mamma

Non c’è figlio che non sbaglia, no

Tu sogni l’America io l’Italia

La nuova Italia

Luca Frasacco