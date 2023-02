Prende il via la sesta edizione del Premio di giornalismo e comunicazione “La Rosa d’Oro” dell’Associazione Internazionale Regina Elena O.d.v. Sul sito dell’associazione è stato pubblicato il regolamento di partecipazione alla kermesse, giunta ormai alla VI edizione.

La manifestazione, curata dalla Delegazione ai rapporti istituzionali e alla comunicazione dell’associazione, si terrà a Milano il 27 aprile. Il premio nasce come riconoscimento all’impegno professionale di giornalisti e comunicatori per incentivare la corretta informazione. “Anche questa edizione – spiega Biagio Liotti, delegato nazionale ai rapporti istituzionali e alla comunicazione – continua ad essere svolta senza alcun tipo di contributo pubblico, ma grazie al lavoro volontario dei nostri iscritti e collaboratori esterni che puntano alla qualità del messaggio più che a qualche luce in più sul palco”.

La scorsa edizione, tenutasi presso il Teatro “alle Colonne” della Basilica di San Lorenzo Maggiore, nel centro storico di Milano, ha visto vincitrice Anna Di Russo (Lazio) per la categoria “Società e sfide per il futuro”. Seconda classificata Cristina Siccardi (Piemonte) per la categoria “L’Italia e gli italiani all’estero” e terza classificata. Cristina Rosso Prestigiacomo (Piemonte) per la categoria “Società e sfide per il futuro”.

Le menzioni speciali sono state consegnate a: Associazione dei Cavalieri Italiani Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM), Messaggero dei ragazzi, Centro Internazionale Studi sulla Sindone, Città di Collegno, Città di Venaria Reale, Ente Aree Protette Alpi marittime, Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 e al Prof. Maurizio Grandi.

Redazione