Morto a 48 anni, accasciatosi a terra mentre stava seguendo per la Cbs la partita tra Argentina e Olanda ai Mondiali in Qatar, il quarto di finale vinto dall’albiceleste di Messi ai rigori.

È deceduto così Grant Wahl, veterano dei cronisti statunitensi al suo ottavo mondiale di calcio. Secondo quanto emerso, Wahl sarebbe crollato nella sala stampa dello stadio Lusail mentre la partita volgeva al termine, già ai supplementari.

Al giornalista è stato praticato un soccorso d’urgenza sul posto prima di portarlo via in barella, ma un attacco di cuore, secondo il quotidiano americano The Wall Street Journal, sarebbe stato fatale col decesso dopo il trasferimento all’Hamad General Hospital.

Tesi a cui non crede Eric Wahl, fratello del giornalista, che su Instagram con un video in lacrime accusa: “Mio fratello era sano. Mi ha detto di avere ricevuto minacce di morte. Non credo che sia appena morto, penso che sia stato ucciso“.

This is a video posted to the Instagram account of Eric Wahl, saying that he is Grant Wahl’s brother.

In the video, he said he is the reason Grant wore the rainbow shirt to the World Cup & that he believes Grant was killed. (Instagram: @eewahl) pic.twitter.com/krOoXuSjVc

— Jeanna Trotman (@JeannaTrotmanTV) December 10, 2022