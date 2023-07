Aper i battenti, a Lisbona, “Casa Italia”, che sarà il punto di riferimento per i giovani italiani presenti alla Giornata Mondiale della Gioventù 2023. Il punto informativo è stato allestito presso la scuola gestita dalla Suore di Santa Dorotea della Frassinetti in rua Artilharia 1, al civico 97. L’apertura è stata annunciata dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Casa Italia sarà operativa per tutta la durata della GMG dalle 9 alle 22. Per l’occasione, sulla facciata è stata esposta la bandiera italiana firmata dal Presidente della Repubblica.

La struttura avrà un punto wi-fi gratuito e vedrà la presenza di quindici animatori, riconoscibili dalle loro divise, sono pronti a dare informazioni e indicazioni ai ragazzi. Provengono da tutta Italia e hanno un’età compresa tra i 19 e i 29 anni.

L’inaugurazione ha visto la presenza dell’Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi. “La CEI, con Casa Italia, vuole essere per i pellegrini italiani che arrivano a Lisbona un simbolo di unità, di aiuto nel cammino”, ha detto.

“La casa e il cammino, infatti, non sono in contrapposizione, perché per camminare bisogna essere certi di una casa che ti accoglie o che ti aspetta, di un luogo di amore e di memoria. Non a caso, quando abbiamo qualcosa da ricordare la conserviamo in casa. Chi ci insegna questo è Maria che conservava nel suo cuore ciò che si riferiva al Figlio, meditava e faceva memoria. Preghiamo Maria perché possa presentare suo Figlio ai giovani e parlare dei giovani al Figlio”, ha commentato l’Arcivescovo Baturi.

