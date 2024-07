La Commissione Segre vuole andare in fondo riguardo l’inchiesta giornalistica su Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Per questo vuole vedere ‘tutto il girato’ di Fanpage, per usare un’espressione usata ai tempi da dirigenti di FdI per un’altra inchiesta ai loro danni. La Commissione, infatti, ha deciso di acquisire i video dell’inchiesta del sito di informazione. Una scelta condivisa da tutti i gruppi parlamentari presenti nella riunione al Senato e a cui ha partecipato anche la senatrice a vita Liliana Segre in collegamento.

Gioventù nazionale, acquisiti i video dell’inchiesta di Fanpage

La decisione segue una richiesta di Elio Vito, ex parlamentare di Forza Italia che aveva mandato una lettera al comitato. Adesso i filmati saranno acquisiti dalla commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza per approfondire quanto emerso e per decidere eventuali azioni. Dentro Fratelli d’Italia si continua a discutere e a breve potrebbero essere prese le prime decisioni per allontanare e sospendere i giovani coinvolti nell’inchiesta. Già nei giorni scorsi hanno fatto un passo indietro le due militanti riprese in più di un’occasione mentre dicevano frasi dal sapore nostalgico e razzista, Flaminia Pace ed Elisa Segnini.

