Elisa Segnini, dopo la seconda puntata dell’inchiesta di Fanpage su Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, si è dimessa da capo segreteria della deputata Ylenja Lucaselli, capogruppo del partito in commissione Bilancio alla Camera. Un passo indietro che ha seguito quello di Flaminia Pace, altra giovane dirigente del partito di Giorgia Meloni.

Chi è Elisa Segnini, militante di Gioventù Nazionale dimessa

Nata nel 1995, Segnini, il cui intero nome è Segnini Bocchia di San Lorenzo, è di Bergamo e si è trasferita a Roma. È stata inquadrata spesso nel servizio giornalistico in cui si vedono ragazzi e ragazze del movimento giovanile di FdI che pronunciano frasi razziste e antisemite. È considerata una delle promesse della destra, come d’altronde Pace, e nel video si sente Segnini dire di essere da sempre molto estremista: “Vado apposta a Budapest a fare festa e a dire a Ilaria Salis che deve marcire in galera con i ratti che le mangiano le dita dei piedi. Oppure la metti nel deserto e la fai mangiare dalle formiche”.

“Non ho mai smesso di essere razzista né fascista, quindi non ti preoccupare, mi stanno sempre sui coglioni i ne*ri e i comunisti” ha continuato. Segnini si è candidata con FdI come consigliera alle elezioni comunali di Bergamo dello scorso 8-9 giugno.

La linea dura di Crosetto in FdI

Le reazioni del partito di Meloni sono arrivate. La seconda puntata dell’inchiesta video di Fanpage ha avuto più riscontri: se dopo la pubblicazione del primo episodio, i dirigenti di destra avevano cercato di sminuire il fatto, ora sono arrivate le reazioni. Ha preso parola anche Guido Crosetto, il ministro della Difesa e uno dei fondatori di Fratelli d’Italia. “Voglio esprimere la mia totale solidarietà e vicinanza alla senatrice Ester Mieli, vittima di offese intollerabili, che non possono passare sotto silenzio. Nel partito di cui sono stato con orgoglio uno dei fondatori non può esserci spazio per persone, parole e pensieri come quelli che ho ascoltato. Vanno presi provvedimenti immediati ed esemplari come ha già ha preannunciato la dirigenza FDI. È imperativo reagire con durezza. Scusa, Ester, a nome di tutti noi”, ha scritto Crosetto su X.

