Saranno venti i Comuni della Campania che ospiteranno gli uffici di giustizia di prossimità. Si tratta di uffici che offriranno servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione rivolti soprattutto alle cosiddette «fasce deboli», in modo da decongestionare l’accesso ai Tribunali grazie alla collaborazione e al coinvolgimento degli enti locali e al supporto dei sistemi informatici.

Questi uffici sorgeranno in Comuni e unioni di Comuni di piccole dimensioni, scelti in quanto per la loro particolare collocazione geografica rappresentano un punto di riferimento per il comprensorio circostante. Palma Campania è l’unico Comune della Città Metropolitana di Napoli scelto come sede della giustizia di prossimità. «Si tratta di un risultato importante, che ci consentirà di offrire un servizio rilevante ai cittadini palmesi ma anche di diventare punto di riferimento per tutto il territorio circostante. Con l’approvazione del finanziamento possiamo ora muoverci per essere operativi al più presto», ha dichiarato la presidente del consiglio comunale Maria Giovanna Peluso.

© Riproduzione riservata

Redazione