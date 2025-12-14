Francesca Albanese ha saturato. Sta diventando insopportabile per un numero crescente di persone, a quanto pare non più solo di centrodestra ma anche tra gli elettori del centrosinistra. Di questo parlano le ultime comparsate televisive.

Gli italiani sono stufi di Francesca Albanese. Fiducia a picco, fuga quando va in tv

Lo studio delle curve, da La7 a Mediaset, riporta inesorabilmente lo stesso dato: alla vista di Albanese, un 10-15% degli spettatori cambia canale. La trasmissione Realpolitik, condotta da Tommaso Labate su Rete4, non è che l’ultima vittima eccellente dell’effetto Albanese. La Special rapporteur dell’Onu, come un Re Mida al contrario, trasforma in fango tutto quello che tocca. Non a caso – scaricata da Corrado Augias prima e da Massimo Giannini poi – Albanese si sposta su lidi sempre più spigolosi, fuori dai grandi media. Ritrovando una sua dimensione.

Scomoda anche per i sindaci che l’avevano omaggiata della cittadinanza onoraria

Nelle ultime ore è stata vista duettare in collegamento con uno degli agit-prop più cari al mondo Maga americano, Tucker Carlson, che l’ha ospitata nel suo podcast. Carlson è uno dei sostenitori più accalorati di Donald Trump ed è il propugnatore delle teorie complottiste sulle scie chimiche e sul furto elettorale di Joe Biden. Ma che l’effetto-Albanese – sempre più scomoda anche per i sindaci che l’avevano inizialmente omaggiata della cittadinanza onoraria – stia volgendo al termine, l’analista politico-elettorale Lorenzo Pregliasco lo dimostra con i numeri.

Chi stanca, stanca

«La quota di italiani che non si fidano più di Francesca Albanese è cresciuta di sedici punti percentuali negli ultimi due mesi», dichiara Pregliasco. Ma se si sommano, nel suo rilevamento, gli italiani che non si fidano a quelli che non esprimono alcuna opinione, ne risulta che solo il 17% del campione esprime parere positivo nei confronti di Francesca Albanese. Numeri che – rapportati all’universo del pubblico televisivo e degli elettori – indicano chiaramente come Albanese sia diventata respingente. Tutti i fenomeni mediatici, dai tempi del Marziano a Roma di Ennio Flaiano, sorprendono all’inizio, stancano poi e spariscono presto.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro