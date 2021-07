Un balzo in avanti del 12% rispetto al 2020, con l’attuale 43% di gradimento per il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. E’ quanto emerge dalla nuova edizione della tradizionale indagine annuale Governance Poll, effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Un sondaggio che coglie i trend degli amministratori locali 16 mesi dopo lo scoppio della pandemia, in una fase che oggi non è più dominata dai contagi e dalla crisi economica, ma dalle prospettive di ripresa di tutte le attività grazie al crescendo della campagna di vaccinazione.

AL QUATTORDICESIMO POSTO

Zingaretti è al 14esimo posto. Luca Zaia si conferma anche nel 2021 il presidente di Regione con il più elevato indice di gradimento in Italia, con il 74% dei consensi. Dietro di lui si segnala lo scatto di Stefano Bonaccini

(Emilia Romagna, Pd) che, con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, Lega), il quale tra l’altro deve condividere il terzo gradino del podio con Vincenzo De Luca (Campania, Pd) entrambi al 59%; nei top five, al quarto posto il governatore

ligure Giovanni Toti (centrodestra) al 56% e al quinto posto Alberto Cirio (Piemonte, centrodestra) al 52,5%.

Se il confronto si sposta dal risultato 2020 a quello del giorno di elezione, spiccano ancora le performance proprio di Nicola Zingaretti (Lazio), che guadagna 10 punti, di Nello Musumeci (Sicilia, +9,2) e dello stesso Bonaccini (+8,6).

Sofia Unica

Franco Pasqualetti