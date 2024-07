L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, sull’autostrada A4 in direzione Milano, nei pressi degli svincoli per la A13 al confine tra le province di Venezia e Padova ed ha causato un morto e diciassette feriti, di cui almeno due in condizioni gravi. Un terribile incidente in cui sono stati coinvolti otto veicoli, tra cui un camion e sette automobili. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, impegnata nei rilievi.

La complessità dell’evento ha comportato la chiusura dell’autostrada in direzione Milano. Nel frattempo, CAV ha attivato le procedure di assistenza per gli automobilisti bloccati, distribuendo bottiglie d’acqua refrigerata ai veicoli in coda. Sul posto sono presenti anche i volontari della protezione civile.

Come cambia il traffico

L’incidente sta causando una cosa di 10 km. Il personale di Concessioni Autostradali Venete è al lavoro per riaprire almeno una corsia, ma al momento è sconsigliato l’accesso alla A4 per chi è diretto verso Padova e Milano. La carreggiata in direzione Trieste, chiusa temporaneamente per consentire l’intervento dell’elisoccorso, è stata riaperta. Traffico in movimento verso Trieste e ancora parzialmente bloccato verso Milano.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco