Microsoft ha riportato un disservizio, un’interruzione globale che ha impattato le sue applicazioni Microsoft 365, interessando aziende e utenti in tutto il mondo. “Stiamo esaminando un problema che influisce sulla capacità degli utenti di accedere a diverse applicazioni e servizi di Microsoft 365”, ha affermato la multinazionale americana in un comunicato diffuso questa mattina, precisando che stanno adottando ‘misure di mitigazione’. Non sembra si tratti di un cyberattacco. Le interruzioni sono iniziate intorno all’una della scorsa notte ora italiana. Sono tanti i problemi che stanno impattando la società: voli a terra, supermercati in tilt, il 911 numero di emergenza in Alaska è attualmente fuori uso, tg, media e redazioni di molti giornali sono off-line, si ferma anche la borsa di Londra.

Aggiornamenti in corso

“The scale of this problem is huge”#BBCBreakfast reporting on the global Microsoft IT outage this morning. pic.twitter.com/6IgLpGgIar — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) July 19, 2024

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco