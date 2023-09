I passeggeri di una delle attrazioni più famose del parco divertimenti “Paese delle Meraviglie” in Canada sono rimasti bloccati a testa in giù per oltre 30 minuti. Verso le 22:40, la corsa del Lumberjack si è fermata all’improvviso lasciando decine di persone a testa in giù finché la squadra di manutenzione del parco non è intervenuta. Gli ospiti sono stati messi in salvo e sottoposti immediatamente alle prime cure mediche.

I provvedimenti dopo l’incidente

La polizia annuncia un giro di vite contro i comportamenti indisciplinati dopo il caotico fine settimana di apertura del “Canada’s Wonderland”. I passeggeri sono rimasti bloccati su una delle montagne russe del Paese delle Meraviglie del Canada per 45 minuti. Due ospiti hanno riferito dolore al petto e sono stati curati presso il centro sanitario del parco prima di essere rilasciati senza bisogno di ulteriori cure mediche. “La sicurezza dei nostri ospiti è sempre la nostra prima priorità.” ha dichiarato ai giornali la responsabile della sicurezza di uno dei parchi a tema più famosi del Canada.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo