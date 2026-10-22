A quasi quattro anni di distanza dalla cessazione delle ostilità sancita con l’Accordo di Pretoria, si sono riaperti alla fine del mese scorso i combattimenti nel nord dell’Etiopia fra il Governo federale di Addis Abeba e le milizie regionali della Tigray Defense Force. La guerra civile svoltasi in Etiopia fra il 2020 ed il 2022 aveva provocato circa 600mila morti ed innumerevoli feriti e rifugiati, nell’indifferenza quasi generale dei principali attori internazionali. Il Tigray, una delle 12 regioni da cui è composto l’assetto federale etiopico, ne era uscito gravemente sconfitto, con la sua popolazione decimata, le infrastrutture distrutte, la sua economia a pezzi, e con un disperato bisogno di assistenza umanitaria.

Il ritorno sui campi di battaglia non è uno sviluppo inatteso: per mesi si sono succedute le tappe di avvicinamento verso un nuovo conflitto, con un progressivo aumento delle tensioni fra la leadership politica del Tigray, impersonata dal “duro” Debretsion Gebremichael, ed il Governo di Addis Abeba, guidato dall’ autocratico Primo Ministro Abiy Ahmed. Oltre che nella rivalità fra le due personalità di spicco, le motivazioni per la riapertura del conflitto fra Tigray e Governo centrale risiedono nelle condizioni di povertà ed arretratezza in cui sono state tenute le popolazioni tigrine dopo la guerra precedente; nei bombardamenti con droni dell’aviazione federale, di cui sono spesso vittime i civili; nell’assenza di un piano di effettivo rilancio economico della regione; nella mancanza di un’equa giustizia transitoria nei confronti dei responsabili delle atrocità della guerra civile del ‘20-‘22. Si tratta ovviamente anche di una lotta per il potere, e per il controllo delle risorse minerarie ed aurifere del Tigray. Allargando l’orizzonte, la guerra riguarda altresì i nuovi equilibri sul Mar Rosso.

Quale è quindi l’obiettivo dei tigrini, visto che l’esercito federale appare anche questa volta notevolmente più equipaggiato e numeroso delle milizie del TDF, e soprattutto dotato dei micidiali droni da combattimento, forniti dalla Cina e dalla Turchia, ma ora anche costruiti in casa? Possibile che il Tigray si sia votato ad un nuovo massacro, senza alcun cambiamento di strategia rispetto al passato? È la prima volta che milizie etniche regionali, spesso in lotta fra loro nel recente passato, cercano di coordinare i propri sforzi sul campo contro il Governo di Addis Abeba. Esse rimangono frazionate al loro interno, e non costituiscono un esercito unitario in grado di assestare una sconfitta decisiva alle truppe federali; ma possono provocare vari focolai di guerriglia contemporanei, e quindi indebolire il fronte avversario. L’Alleanza conta soprattutto sui nemici esterni dell’Etiopia, che non sono pochi, a causa del recente atteggiamento aggressivo e destabilizzante di Addis Abeba sul piano regionale. Le pretese etiopiche sul Mar Rosso hanno provocato da subito forti tensioni con l’Eritrea, che le considera una minaccia per la sua integrità territoriale e indipendenza, e per i propri porti di Massaua e Assab, sui cui si indirizzano le mire del Governo di Addis. Al punto che l’Eritrea sostiene adesso apertamente le milizie del Tigray e gli altri gruppi armati anti-governativi, anche con il dispiegamento di proprie truppe sul territorio etiopico.

Le tensioni in corso intanto hanno causato la rottura delle relazioni diplomatiche fra Etiopia ed Eritrea, e la reciproca espulsione di alcuni diplomatici egiziani ed etiopici dalle rispettive capitali di accreditamento. Inoltre, il 4 ottobre scorso, i Presidenti di Egitto, Eritrea, Sudan e Somalia si sono incontrati ad El Alamein per ribadire la loro intesa contro tentativi di destabilizzazione nel Mar Rosso, sul Nilo e nei rispettivi Paesi. È su questa deflagrazione regionale che contano le Autorità del Tigray per un esito diverso da quello precedente del conflitto interno. Lo ha dichiarato apertamente anche il Presidente tigrino Debretsion, alcuni giorni fa. Se ciò non accadrà, le prospettive del piccolo Tigray, e soprattutto delle sue popolazioni, si prefigurano ancora peggiori che nella tragica guerra trascorsa.

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Giuseppe Mistretta