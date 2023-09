E adesso pover’uomo? Che cosa potrà fare Volodimir Zelensky dopo il lamento riguardo i rapporti con lo stesso Biden, per non dire di quello con i repubblicani di fede trumpiana che hanno sempre sotto sotto tifato per Putin? La visita alla Casa Bianca dopo il discorso delle Nazioni Unite è avvenuta in un clima di mezza disfatta e di mezzo trasloco. La disfatta perché l’Ucraina senza le armi di livello superiore che gli americani rifiutano di fornire per non rischiare il conflitto termonucleare, non può che finire sconfitta dalla cupa ben organizzata macchina militare russa.

L’Occidente, si può ormai dire, ha perso la sua partita a scacchi con il Cremlino. La Polonia, questa nazione armatissime ferocissima, si è ritirata dalla sacra alleanza con l’Ucraina invasa perché non ne può più e perché ha litigato con Zelensky sulle forniture di grano. Biden ha dimostrato che non si può vincere una guerra dichiarando di non volerla vincere ma soltanto di voler contenere un aggressore. E il contenimento funziona dietro una spinta emotiva e morale ma quando l’indignazione si affloscia anche l’entusiasmo viene meno, per non parlare di quella del contribuente americano versato da una spesa militare fuori controllo. Trump intercetta perfettamente questo malessere che non è soltanto dei repubblicani ma di ogni tax payer che vede crescere con le proprie tasse anche un bilancio militare senza controllo. Gli Stati Uniti hanno deciso che l’Ucraina non dovesse vincere ma convincere il loro invasore che la sua impresa non avrebbe avuto successo senza altre conseguenze.

È stata una politica del tutto illusoria perché Putin nel suo circolo militare ha fatto i suoi calcoli in modo (purtroppo) perfetto. Ha calcolato quanto sarebbe durata l’indignazione formale, i costi, le diatribe, hanno speculato in modo magistrale su tutte le divisioni e il risultato è stato che Joe Biden si trova alla vigilia di una campagna elettorale quasi persa senza avere per questo vinto la guerra di contenimento contro l’ambizione di Putin. Formalmente l’Occidente seguita a dichiarare solidarietà all’Ucraina ma non vede l’ora che questa storia finisca, costi quel che costi, specialmente se a pagare saranno gli ucraini. Gli americani si sono illusi di poter fare una guerra propagandistica rinunciando a fornire armi di contrattacco sul suolo russo, e adesso le carte vengono scoperte. A sostenerlo restano inglesi e molto timidamente Unione Europea che non ha ancora intenzione di esporsi a rappresaglie russe. L’avvertimento inviato qualche giorno fa dalla Polonia all’Ucraina è stato chiaro: cedete ai russi quello che non potete contendere più al loro esercito e non chiedeteci altro perché da adesso in poi ci serve per difendere la nostra terra non la vostra. Dal punto di vista storico se le cose finissero così sarebbe un ritorno alla politica precedente la prima guerra mondiale: chiunque abbia la forza per prendere terra altrui può farlo e dopo un po’ di emozioni forti e armi deboli, la sua aggressione sarà ratificata.

Paolo Guzzanti Giornalista e politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato nella XVI per Il Popolo della Libertà.

