Per decenni lo spazio è stato raccontato come “provincia dell’umanità”, un dominio neutrale votato alla cooperazione scientifica. Oggi quella narrazione appare sempre più distante dalla realtà. Lo spazio è diventato uno specchio fedele delle dinamiche terrestri: competizione strategica, rivalità tra grandi potenze, asimmetrie tecnologiche e scontro sulle regole del gioco. La vecchia corsa allo spazio della Guerra fredda ha lasciato il posto a un confronto multipolare, affollato da nuovi attori statali e privati, in cui l’orbita terrestre è una nuova frontiera geopolitica.

Il piano militare

La centralità dello spazio deriva dalla dipendenza crescente delle società moderne dalle infrastrutture orbitali. Navigazione satellitare, comunicazioni, osservazione della Terra, servizi finanziari ed energetici poggiano su asset spaziali ormai indispensabili. Questa dipendenza ha un riflesso diretto sul piano militare: i satelliti sono diventati moltiplicatori di potenza e, allo stesso tempo, bersagli legittimi in caso di conflitto. Non a caso, lo spazio è stato riconosciuto come dominio operativo da numerose forze armate e ha spinto molti Paesi a riorganizzare le proprie strutture di difesa, creando comandi spaziali dedicati e integrando le capacità orbitali nella pianificazione militare.

Ambiente congestionato

A differenza di terra, mare e aria, però, lo spazio è un dominio peculiare. È vasto, costoso e intrinsecamente asimmetrico. La geografia terrestre conta: la posizione dei siti di lancio, la prossimità all’equatore, l’accesso alle diverse orbite influenzano in modo decisivo le capacità di ciascun Paese. Non tutte le potenze spaziali partono dallo stesso livello e queste differenze strutturali alimentano la competizione. Inoltre, l’ambiente orbitale è sempre più congestionato. Il numero di satelliti operativi è cresciuto rapidamente e potrebbe aumentare di altre migliaia nei prossimi anni, rendendo più frequenti i rischi di collisione e incidenti, in assenza di un vero sistema condiviso di gestione del traffico spaziale. In questo contesto, la dimensione militare si intreccia con quella simbolica e diplomatica. Lo spazio è una piattaforma ideale per la proiezione di potenza e di prestigio: stazioni spaziali, missioni scientifiche e programmi di esplorazione diventano strumenti di soft power. Ma è anche un terreno di confronto duro, dove il controllo e la negazione delle capacità altrui contano più della “dominazione” in senso classico. Il vero obiettivo non è conquistare lo spazio, bensì garantire l’accesso ai propri asset e, se necessario, limitare quello degli avversari.

Il nodo cruciale delle regole

Il nodo cruciale resta quello delle regole. Il quadro giuridico internazionale è ancorato a trattati risalenti agli anni Sessanta, pensati per un ambiente molto meno affollato e tecnologicamente meno avanzato. Il principio di non appropriazione e il divieto di armi di distruzione di massa nello spazio non bastano più a governare un dominio in cui proliferano tecnologie dual use e sistemi antisatellite. La mancanza di norme dettagliate lascia ampi margini di manovra agli Stati e trasforma la definizione stessa delle regole in un campo di battaglia diplomatico. Non sorprende, quindi, che lo scontro tra Stati Uniti e Cina – con la Russia sullo sfondo – si rifletta anche nei consessi multilaterali. Approcci diversi alla governance spaziale, tra chi spinge per norme sul “comportamento responsabile” e chi propone trattati vincolanti sul controllo degli armamenti, rispecchiano la volontà di preservare i propri vantaggi tecnologici e strategici. Nessuna grande potenza è disposta ad accettare vincoli che possano limitare lo sviluppo futuro delle proprie capacità.

Equilibri geopolitici globali

A complicare ulteriormente il quadro c’è la crescente commercializzazione dello spazio. Il cosiddetto “new space” ha aperto il dominio orbitale a investimenti privati, nuovi modelli di business e a una miriade di attori non statali. Questa dinamica accresce le opportunità economiche, ma rende ancora più urgente la definizione di regole condivise per evitare che la competizione geopolitica e quella commerciale si traducano in instabilità permanente. Lo spazio, da infrastruttura invisibile della globalizzazione, è diventato un’arena strategica contesa, dove sicurezza, economia e politica si sovrappongono. Le “guerre stellari” del XXI secolo, dunque, non si combattono solo con missili o satelliti distrutti, ma anche nei tribunali internazionali, nei negoziati ONU e nelle scelte tecnologiche. Finché le asimmetrie di potere resteranno così marcate e le regole così fragili, lo spazio continuerà a essere una frontiera instabile, sempre più centrale negli equilibri geopolitici globali.

