In occasione della seconda tappa del Giro d’Italia che, il prossimo 14 maggio, dopo una lunga attesa protrattasi per 45 anni, raggiungerà il comune di Bacoli c’è chi, come l’Hosteria Bugiarda, sita in Via Terme Romane 83, ha voluto dedicargli un primo piatto di tutto rispetto dove sapori, profumi e consistenze si fondono insieme in perfetto equilibrio: riso acquarello rosa, mantecato alla bisque chiarificata di gamberi, burro di bufala campana, estratto di barbabietola e battuto di gamberi di Procida pronti ad evocare la maglia rosa.

Lo chef Luigi Costigliola ha firmato il suo piatto con un tricolore a base di prezzemolo e pomodoro disidratato con l’aggiunta di quinoa soffiata. Sarà possibile assaggiare questa gustosissima limited edition per l’intero mese di maggio. L’idea nasce ai giovani padroni di casa, Luca e Rossella Costagliola che, con entusiasmo, hanno inaugurato la loro attività nel 2019, poco prima della pandemia.

La voglia di celebrare, anche in cucina, un evento sportivo così tanto atteso, rappresenta un modo per esorcizzare i due anni appena trascorsi. Una creazione che vuole essere anche un tributo alla capitale della Cultura 2022: Procida. La nuance del Giro d’Italia, inoltre, ha il colore dell’ottimismo e della speranza, capace di trasmettere l’agognata serenità per il tanto atteso ritorno alla normalità.

© Riproduzione riservata

Redazione