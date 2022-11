Il più consistente partito dello schieramento progressista, il Pd, si è dato un percorso di rinnovamento della leadership e della propria identità che in certi momenti è parso tortuoso e al tempo stesso verticistico: il futuro soggetto e la sua Carta dei valori sono stati predeterminati dagli organismi dirigenti del “vecchio” Pd. Un rinnovamento pilotato dall’alto e dai notabili delle correnti che però culminerà in un momento altamente democratico: le Primarie. Un bagno di popolo che oramai da anni, e nonostante tanti detrattori, consente di accorciare quella distanza tra la “base” e i partiti, sempre più autoreferenziali. Un’ investitura che finisce per attribuire ai leader una notevole incidenza.

Il Pd si darà il segretario che sceglieranno i propri elettori più motivati e va da sé che quella scelta sarà la migliore. Perché la più democratica. In attesa che gli elettori si pronuncino, siano consentite – da sinistra – alcune riflessioni. In queste ultime settimane tutto intero lo schieramento progressista è stato preso in contropiede dall’ascesa alla guida del Paese di una leader donna. Ma non è soltanto una questione di genere. Giorgia Meloni è una donna cresciuta in un quartiere popolare di Roma (non una borgata, sia detto a chi fa retorica su questo) ed è arrivata a palazzo Chigi, dopo il cursus honorum tipico dei vecchi partiti.

Ecco, un partito come il Pd, che ha in parte smarrito la mission delle origini, può trascurare questi pre-requisiti? La storia della sinistra italiana, parliamo della migliore sinistra italiana, ci dice che i veri leader non nascono mai dal nulla. O in modo improvvisato. Pietro Nenni e Giuseppe Di Vittorio erano figli del popolo e quelle radici hanno influenzato non poco la loro attività politica, la loro visione delle cose e della vita. Certo, assai spesso il Pci, il Psi e la Cgil sono stati guidati da leader non di estrazione popolare, ma le loro politiche sono state orientate sempre dallo stesso faro: l’emancipazione delle classi popolari.

E comunque i leader carismatici della sinistra italiana – Togliatti e Berlinguer, Nenni e Craxi, Di Vittorio e Lama – hanno potuto prendere la guida delle proprie organizzazioni dopo una lunga militanza. A sinistra le fonti di legittimità sono state sempre queste. Sociali e politiche.Ecco perché risulta spiazzante l’assoluta indifferenza nella discussione pubblica circa l’identità di alcuni candidati alla leadership. E’ un segno dei tempi che sia plausibile per un partito “imborghesito” e in crisi di identità e senza orgoglio come il Pd, affidarsi a personalità rimaste sempre a rispettosa distanza dalla formazione che intendono guidare. Gli arbitri, naturalmente, sono gli elettori delle Primarie e ben venga il loro verdetto, ma a tutti vale la pena ricordare un precedente. Si è sempre sottolineato come Enrico Berlinguer fu cooptato giovanissimo nel Comitato centrale del Pci. In effetti, nel 1945, aveva 23 anni ma ne trascorsero 27 prima che diventasse segretario del Pci.

Nautilus