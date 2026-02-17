Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, attualmente in corso, non stanno offrendo soltanto uno spettacolo sportivo di altissimo livello, ma stanno mostrando in modo concreto quanto alcune tecnologie siano ormai entrate in una fase di piena maturità. Tra queste, l’utilizzo dei droni rappresenta uno degli esempi più evidenti.

Nel corso delle competizioni, i droni non sono più una novità o un elemento sperimentale: sono diventati parte integrante dell’organizzazione e della narrazione dell’evento. Le riprese aeree dinamiche contribuiscono in modo decisivo a migliorare la qualità dello spettacolo, restituendo al pubblico immagini immersive e continue, capaci di valorizzare la complessità dei percorsi e l’intensità delle prestazioni atletiche. Ma il valore dei droni non si esaurisce nello storytelling sportivo. Dal punto di vista degli atleti e dei team tecnici, la possibilità di rivedere le prestazioni attraverso immagini ad alta precisione consente un’analisi più accurata dei movimenti, delle traiettorie e delle scelte tecniche. Uno strumento che migliora la lettura della performance e supporta in modo concreto la preparazione e il miglioramento atletico.

Le Olimpiadi di Milano Cortina stanno inoltre dimostrando un aspetto fondamentale: l’utilizzo dei droni è sicuro ed efficiente quando è inserito all’interno di un quadro regolatorio chiaro e supportato da infrastrutture dedicate. L’adozione di corridoi di volo specifici e di vere e proprie “cupole” per il passaggio dei droni, insieme a protocolli rigorosi di gestione dello spazio aereo e di coordinamento con le autorità competenti, sta permettendo operazioni continue anche in contesti complessi, affollati e altamente sensibili. Questo approccio rappresenta un cambio di paradigma.

Non si tratta più di autorizzazioni episodiche o sperimentazioni isolate, ma di un modello strutturato di integrazione dei droni nello spazio aereo, basato su regole certe, tecnologie affidabili e responsabilità ben definite. Ed è proprio questa esperienza che oggi parla direttamente alle istituzioni. Milano Cortina sta dimostrando che i droni sono pronti per un utilizzo civile più ampio e sistemico. Dalla logistica in aree geograficamente complesse — come zone montane, territori interni o isole — al monitoraggio e alla sicurezza del territorio, dalla tutela ambientale alla sorveglianza di siti strategici e infrastrutturali, fino al supporto nella gestione delle emergenze. Perché questo potenziale possa esprimersi pienamente, è necessario però un salto di qualità sul piano regolatorio.

Serve una cornice normativa stabile e omogenea, che favorisca gli investimenti, acceleri le autorizzazioni e renda strutturali strumenti come i corridoi di volo dedicati, l’integrazione con i sistemi di controllo dello spazio aereo e l’interoperabilità con le infrastrutture digitali esistenti.

I droni non sostituiscono il lavoro umano né le infrastrutture tradizionali, ma le affiancano, rendendo le operazioni più rapide, sicure ed efficienti. Le Olimpiadi in corso stanno dimostrando che la tecnologia è pronta. Ora la responsabilità passa alle istituzioni, chiamate a trasformare questa esperienza in una politica industriale e regolatoria capace di accompagnare l’innovazione.

Milano Cortina non sta raccontando solo lo sport del presente, ma sta indicando una direzione chiara: con regole adeguate e una visione di sistema, i droni possono diventare una leva strategica per modernizzare il Paese, aumentare la sicurezza e migliorare i servizi ai cittadini.

Simone Lo Russo CEO di Impianti S.p.A.

