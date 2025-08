Ho un debole per il sindaco Francesco Barbato, dal 2016 primo cittadino del comune di Camposano, comunità di cinquemila abitanti in provincia di Napoli. Lo confesso pubblicamente e non me ne pento, né tantomeno provo vergogna o imbarazzo. I suoi video sono irresistibili, riescono a risucchiarmi travolgendo ogni mia resistenza, più delle puntate delle prime due stagioni di Night Agent in onda su Netflix.

Uno degli ultimi, postato qualche giorno fa su Facebook e TikTok, è a dir poco mitologico, iconico, talmente geniale nella sua autenticità che perfino i maestri del neorealismo italiano avrebbero provato invidia. È domenica mattina, c’è il solito mercato settimanale al rione Gescal e Barbato, già eclettico parlamentare dell’allora Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, è in strada, come un ambulante qualsiasi con la sua bacinella azzurra zeppa di bottigline di acqua e stecche di ghiaccio.

“Al mercato della domenica fa caldo, intervengo” – scrive il sindaco nel testo che accompagna il video in cui dispensa ai passanti e ai clienti delle bancarelle, acqua, liscia o gassata. “Ma col #caldorecord, fino a 40 #gradi, di questi giorni, ho deciso di #servire #bottiglie di #acqua all’ingresso del mercato per aiutare, specie le persone più anziane, a far la spesa resistendo meglio al torrido clima e, con l’occasione, ascoltavo anche le lamentele di Cittadini. Questo servizio varrà per tutta l’estate per chi va far la spesa al mercato di #campoSANO e sempre…GRATIS!”.

Vabbè, qualcuno le avrà pur pagate queste bottigline d’acqua, ma poco importa questo perché poter ammirare il sindaco Barbato intento a dispensare bibite è uno spettacolo nello spettacolo: la paletta della Polizia municipale infilata a mo’ di rivoltella nella cintura, le bretelle, altro segno distintivo della sua divisa ufficiale, a reggergli i pantaloni e il capellino d’ordinanza per proteggerlo dal sole che picchia forte.

Uno vero sindaco-sceriffo, altro che le tante copie che si vedono in giro.

Domenico Giordano Domenico Giordano è spin doctor per Arcadia, agenzia di comunicazione di cui è anche amministratore. Collabora con diverse testate giornalistiche sempre sui temi della comunicazione politica e delle analisi degli insight dei social e della rete. È socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica. Quest'anno ha pubblicato "La Regina della Rete, le origini del successo digitale di Giorgia Meloni (Graus Edizioni 2023).

