Una nuova frontiera nella scoperta di farmaci si sta delineando grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. A guidare questa trasformazione è Isomorphic Laboratories, una giovane azienda fondata nel 2021 e appartenente al gruppo Alphabet, la stessa holding che controlla Google. L’obiettivo dichiarato della startup è ambizioso: sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale per individuare nuove molecole in grado di diventare la base di farmaci ancora inesistenti, capaci di avere un impatto decisivo sulla salute e sulla qualità della vita delle persone.

Alla guida di Isomorphic c’è Demis Hassabis, figura già nota nel mondo tecnologico e scientifico per il suo ruolo di amministratore delegato di DeepMind, la società che ha sviluppato AlphaFold, una piattaforma rivoluzionaria che ha ridefinito lo studio delle proteine. Proprio questo progetto ha contribuito al conseguimento del Premio Nobel per la chimica nel 2024, riconoscendo l’importanza dell’intelligenza artificiale nell’analisi della struttura delle proteine, elemento chiave nella comprensione di numerose malattie.

Isomorphic Laboratories si inserisce in questo contesto con l’intento di costruire modelli predittivi avanzati, capaci di simulare come nuove molecole e farmaci potrebbero interagire con l’organismo umano. Questo approccio promette di accelerare in modo significativo i tempi della ricerca farmaceutica, riducendo anche i costi e aumentando la precisione dei risultati. Sebbene l’azienda tragga ispirazione e competenze dal lavoro svolto da DeepMind, le due realtà rimarranno distinte e collaboreranno solo in occasioni specifiche.

Un elemento distintivo della strategia di Isomorphic è che non si occuperà direttamente della produzione o vendita di farmaci. Il suo ruolo sarà quello di partner scientifico e tecnologico per le aziende farmaceutiche tradizionali, offrendo strumenti e conoscenze per facilitare lo sviluppo di nuovi medicinali. Con questa iniziativa, Alphabet conferma il suo impegno nel campo dell’innovazione applicata alla salute, scommettendo su un futuro in cui la sinergia tra scienza, tecnologia e medicina potrebbe davvero rivoluzionare la lotta contro le malattie.

