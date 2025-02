“Le iniziative che Formez sta portando avanti per il migliore utilizzo dell’IA nella Pubblica Amministrazione hanno un obiettivo duplice: da un lato, affiancare le amministrazioni per un approccio corretto e consapevole a queste nuove tecnologie, dall’altro, rafforzare le competenze dei dipendenti attraverso iniziative di formazione finalizzate ad una piena inclusione digitale”. Lo ha dichiarato la Direttrice Generale di Formez, Patrizia Ravaioli, intervenuta stamane a Milano al Tavolo di Lavoro “La via italiana all’AI-learning: Intelligenza Artificiale e piattaforme digitali per le competenze e la competitività del Paese“, organizzato da The European House Ambrosetti e Lutech a Milano presso la sede di TEHA, e moderato da Corrado Panzeri, partner e Head of Innovation & Technology Hub di Teha Group.

“L’impatto della GenAI a livello globale sta trasformando le organizzazioni pubbliche e private ed è sempre più evidente – ha aggiunto Ravaioli – soprattutto per quanto riguarda l’efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Proprio per questo, la Task Force sull’IA, voluta dal Ministro Zangrillo e guidata dal Presidente Giovanni Anastasi, riveste un’importanza strategica per la Pubblica Amministrazione. In questo contesto, le iniziative di Formez nell’ultimo anno rappresentano un vero investimento sul futuro, se guardiamo in una prospettiva esogena, ai progetti che Formez sta portando avanti con le Amministrazioni ed in particolare con il Dipartimento della Funzione Pubblica è d’obbligo citare FAST Piccoli Comuni e il Progetto RIVA per la gestione strategica delle Risorse Umane finalizzate alla creazione del valore pubblico. Inoltre, se procediamo in una visione endogena, possiamo citare la Call 4 Ideas rivolta ai dipendenti e le licenze di Copilot acquistate per favorire la loro formazione, i cicli di seminari online rivolti a tutti i funzionari pubblici e trasferiti poi su Syllabus, che hanno finora superato le 40mila visualizzazioni. A questo pacchetto va aggiunta Camilla, l’assistente virtuale realizzata con il CSI Piemonte che utilizza l’IA generativa per rispondere ai quesiti di coloro che sono interessati ai concorsi gestiti da Formez”.

“Siamo convinti – ha concluso la direttrice Ravaioli – che anche l’indirizzo del Ministro Zangrillo relativo ad un forte aumento dell’investimento in formazione non solo sia in linea con la crescente esigenza di RESKilling e UPSKilling dei dipendenti pubblici la cui età media è ancora molto alta, ma abbia particolare valore proprio per un uso proficuo, produttivo ed etico dell’IA nei servizi e nei processi pubblici“.

