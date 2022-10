Cinque temi, dieci autori, cinquanta poesie e un obiettivo: prendersi cura del mondo rendendolo un posto migliore. È disponibile dal 15 ottobre 2022, in formato cartaceo e digitale, Il colore delle parole, silloge poetica del collettivo di poeti italiani Poeti in circolo arricchita dalle illustrazioni di Veronica Alfieri.

“Non dovreste comprare questo libro solo per la beneficenza. Dovreste acquistarlo per la beneficenza e perché leggere e promuovere la poesia… è uno dei modi in cui possiamo sperare di rendere il mondo migliore, attraverso la bellezza che genera un verso alla volta: come autori e come lettori” (dall’introduzione del volume).

Il libro gode del patrocinio morale dell’Associazione Volontarie Telefono Rosa di Napoli, ente impegnato dal 2010 nel sostenere le donne vittime di violenza, cui gli autori hanno deciso di devolverei ricavati loro spettanti dalla vendita del libro. “Proprio al fine di consentire alla donna di poter raggiungere una piena autonomia, il ricavato delle vendite di questo libro sarà volto ad attivare percorsi di empowerment economico prevedendo un supporto attivo nella compilazione del curriculum vitae e un indirizzamento nel mondo lavorativo” (dalla prefazione al volume).

Il libro sarà presentato il 29 ottobre 2022 alle ore 10.30 nella splendida cornice della Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore in Napoli.

Alla presentazione parteciperanno l’editore, una rappresentanza degli autori e le volontarie del Telefono Rosa di Napoli, con interventi di Andrea Raguzzino per la Jack Edizioni e Fiorella Ferrante e Silvia Mattei per il Telefono Rosa di Napoli.

Alcune delle poesie presenti nel volume saranno lette dalle componenti del collettivo di attrici napoletane Le amiche di Pat.

Il colore delle parole. (Jack Edizioni, 15 ottobre 2022)

I Poeti in circolo: Valentina Bandiera, Margherita Bonfilio, Emanuele Cilenti, Giovanna Fileccia, Rossana Guerrera, Antonella Macario Gioanas, Maria Perrella, Angela Rosauro, Giovanna Secondulfo, Giuseppe Vivona.

Prefazione delle Volontarie Telefono Rosa di Napoli.

Illustrazioni di Veronica Alfieri

Copertina di Dario Raguzzino

