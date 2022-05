Università Parthenope ed Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli hanno promosso un incontro per indirizzare gli studenti dell’area economico-giuridica verso una consapevole scelta del loro percorso professionale.

Ad introdurre la giornata la prof. Francesca Perla – Prorettrice all’Orientamento e Placement di Ateneo – che ha sottolineato l’importanza di tali incontri, auspicando ulteriori iniziative in questa direzione. L’appuntamento, organizzato dall’ufficio Placement di Ateneo, è infatti solo il primo di una serie di incontri che vedranno protagonisti i professionisti dell’UGDCEC e gli studenti dell’Ateneo, nell’ottica di una collaborazione che possa essere utile ad accompagnare gli studenti dopo il conseguimento del titolo accademico.

‘Obiettivo della giornata – ha sottolineato il Presidente Claudio Turi – è quello di dare agli studenti una visione d’insieme di questa professione in modo che abbiano gli strumenti necessari per scegliere in maniera consapevole l’ambito di specializzazione’. Ampia la partecipazione degli studenti che, al termine dell’incontro, hanno potuto consegnare i propri curricula e hanno lasciato i propri dati per rimanere in contatto con l’associazione di categoria. Per l’UGDCEC, oltre al presidente Turi, sono intervenuti Vincenzo Piccirillo, Guido Spiniello, Luigi Passante, Cristiana Ciabatti, Andrea Stoppelli, Mariarosaria Bardi, Daniele D’Ambrosio, Mario Ferrara.

